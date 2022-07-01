Победители армянского этапа Международного конкурса «Мост китайского языка» поедут в Китай

Посольство Китайской Народной Республики в Армении в тесном сотрудничестве с Институтом Конфуция Государственного университета им. В. Брюсова ежегодно организует конкурс «Мост китайского языка». В этом году в армянском этапе конкурса приняли участие не только студенты, старшеклассники, но и учащиеся начальных классов. Как передает «Арменпресс», Министерство ОНКС сообщает, что из более чем 60 участников были отобраны 15 учащихся.

На церемонии завершения заключительного этапа конкурса присутствовала заместитель министра ОНКС Жанна Андреасян, которая пожелала успехов и новых побед участникам конкурса. Поблагодарив посольство Китайской Народной Республики в Армении за проведение такого важного мероприятия, замминистра подчеркнула значение армяно-китайских отношений.

«Широкий спектр существующих программ сотрудничества между нашими странами, который включает в себя программы обмена студентами, расширение сотрудничества в образовательной и научно-технической сферах, деятельность Школы армяно-китайской дружбы в Ереване, проведение программ подготовки кадров и организацию совместных мероприятий - приоритеты для Министерства ОНКС Республики Армения. Граждане Армении имеют возможность получить образование в лучших университетах Китая, где, приобретая соответствующие знания и навыки, вносят свой вклад в развитие Армении», - сказала Жанна Андреасян.

С приветственным словом к присутствующим обратился чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Армении Фань Юн, который поблагодарил преподавателей китайского языка в Армении за их самоотверженную работу и распространение китайского языка. Посол также отметил, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Китаем и Арменией. По словам посла, в Армении улучшается преподавание и изучение китайского языка, растет число изучающих китайский язык и растет интерес армянской молодежи к китайской культуре, что, в свою очередь, способствует укреплению вековой дружбы между двумя древними странами, Арменией и Китаем.

«Ежегодный конкурс «Мост китайского языка» - большое событие для изучающих китайский язык. Темой этого года было - «Один мир, одна семья». Конкурс стал важной площадкой для изучения китайского языка и знакомства с Китаем для иностранцев», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Армении.

Конкурс проводится в 4 этапа. В 1 этапе участники сдают письменный экзамен, во 2 - отвечают на вопросы жюри, в 3 - готовят выступление на китайском языке, в 4 - представляют художественный номер.

Среди студентов, участвовавших в конкурсе, первое место заняла Мария Папян. Среди учащихся старших классов победила Виктория Мнацаканян, а среди учащихся младших классов первое место заняла Анаит Овакимян. В составе жюри были китайцы и местные учителя китайского языка.

Победители конкурса отправятся в Китай для участия в финале. Студенческий этап Международного конкурса «Мост китайского языка» проводится в Армении в 9-й раз, а школьный - в 7-й. Участники-победители в качестве призов также получили многофункциональные цифровые устройства, которые были предоставлены посольством Китайской Народной Республики в Армении.