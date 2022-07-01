Глава ЕК считает, что путь Украины в состав ЕС будет долгим

Вступление Украины в Евросоюз было невозможно вообразить пять месяцев назад, путь "к двери в Европу" будет долгим. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу по видеосвязи в Верховной раде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пять месяцев назад невозможно было представить, что Украина станет кандидатом в ЕС. Сегодня наступил день, чтобы отпраздновать выбор Украины и большую победу майдана", - сказала она.

"Движение Украины по европейскому пути и восстановление Украины пойдут рука об руку. Украина будет лидировать, и инвестиции хлынут потоком. Чтобы усилить эффект инвестиций и улучшить бизнес-климат, они должны сопровождаться новой волной реформ. Вы создали мощный антикоррупционный режим, но теперь этим структурам нужны инструменты и правильные люди, которые должны быть назначены в руководство антикоррупционных органов в кратчайшие сроки", - продолжала глава ЕК.

Она считает важным перестроить судебную систему и принять закон, "чтобы устранить контроль олигархов над экономической и политической жизнью" Украины. "Пришло время привести реформы и институты в действие", - отметила фон дер Ляйен. "Мой главный сигнал для вас сегодня: впереди очень длинная дорога, но Европа будет на вашей стороне до тех пор, пока вы не придете к двери в Европу", - сказала глава ЕК.