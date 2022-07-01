Президент Армении на должность судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна
13:16, 1 Июль 2022
Президент Армении Ваагн Хачатурян на должность судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в указе президента.
«Принимая за основу части 1 статьи 139 и 166 Конституции, а также часть 2 статьи 17 Конституционного закона «О Конституционном суде»,
Для избрания на должность судьи Конституционного суда предложить Национальному собранию кандидатуру Овакима Овакимяна», - говорится в указе президента.
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