Президент Армении на должность судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян на должность судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в указе президента.

«Принимая за основу части 1 статьи 139 и 166 Конституции, а также часть 2 статьи 17 Конституционного закона «О Конституционном суде»,

Для избрания на должность судьи Конституционного суда предложить Национальному собранию кандидатуру Овакима Овакимяна», - говорится в указе президента.