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Президент Армении на должность судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна

Президент Армении на должность судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян на должность судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в указе президента.

«Принимая за основу части 1 статьи 139 и 166 Конституции, а также часть 2 статьи 17 Конституционного закона «О Конституционном суде»,

Для избрания на должность судьи Конституционного суда предложить Национальному собранию  кандидатуру Овакима Овакимяна», - говорится в указе президента.


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