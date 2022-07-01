СМИ узнали о попытке Макрона убедить Байдена в незаменимости нефти из России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе минувшего саммита Группы семи (G7) пытался убедить главу США Джо Байдена в незаменимости российской нефти. Об этом во вторник сообщила газета New York Post.

"Эммануэль Макрон попытался мягко вразумить президента [Джо] Байдена, который, похоже, пытается повторить все политические ошибки [президента США Джимми] Картера", - говорится в статье.

Сообщается, что президент Франции объяснил Джо Байдену, что Саудовская Аравия, как и другие ведущие производители нефти в Персидском заливе, не сможет увеличить добычу настолько, что это позволит заместить на рынке российскую нефть,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Автор статьи сравнивает нынешний саммит G7 с аналогичным мероприятием, прошедшим в 1979 году. Тогда Группа семи пыталась ограничить импорт нефти с Ближнего Востока.

26-28 июня в окрестностях популярного курорта Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) прошла встреча лидеров стран Группы семи. По приглашению Шольца в замок Эльмау прибыли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Канады, Италии и Японии Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Марио Драги и Фумио Кисида.