Bloomberg: Украина должна выплатить $1,4 млрд внешнего долга в сентябре

Украина должна выплатить 1 сентября около $1,4 млрд внешней задолженности с учетом процентов, власти страны пытаются найти способы выполнить обязательства. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Сумму агентство установило на основании собственных подсчетов. По информации источников, пожелавших сохранить анонимность, Киев может предложить кредиторам провести реструктуризацию долга. Другим вариантом остается предоставление Киеву Западом возможности использовать замороженные российские золотовалютные резервы. Однако последний вариант является спорным с правовой точки зрения. Ведутся также переговоры с Международным валютным фондом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кредиторы в способности Украины найти выход сомневаются. Стоимость долговых обязательств страны упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре - уже на 40%. Если Киев допустит дефолт по внешним обязательствам, это негативно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем.

Bloomberg напоминает, что в результате конфликта ВВП Украины, по имеющимся прогнозам, упадет на 30%. В этих условиях власти страны испытывают очень большие сложности с выполнением бюджета, несмотря на внешнюю поддерж