Премьер-министр Армении направил поздравительное послание премьер-министру Канады

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю Дня Канады направил поздравительное послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Джастин!

От имени правительства Республики Армения и от себя лично шлю Вам теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Канады!

Армения высоко ценит развитие отношений с Канадой и настроена на их максимальное углубление. Высоко оцениваются Ваши усилия и усилия правительства Канады по содействию установления демократии в Республике Армения, одним из самых ярких проявлений которых стал визит в Ереван спецпредставителя в Европе Стефана Диона. Рекомендации, содержащиеся в обнародованном по итогам всеобъемлющем докладе, могут служить дорожной картой для эффективного развития отношений между нашими странами.

Еще раз поздравляя Вас и дружественный народ Канады с этим праздником, выражаю готовность к продолжению тесного сотрудничества во имя мира, благополучия и дружбы двух наших стран и народов!

Ваше Превосходительство, примите, заверения в моем глубоком уважении».