Началось заседание Парламента Армении: на повестке дня - вопрос отзыва с должности Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна

Как сообщает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе депутатов фракции «Гражданский договор».

На повестке дня вопрос отзыва члена фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна с должности заместителя председателя НС и вопрос прекращения полномочий председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам депутата той же фракции Ваге Акопяна.