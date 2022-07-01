Началось заседание Парламента Армении: на повестке дня - вопрос отзыва с должности Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна
11:00, 1 Июль 2022
Как сообщает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе депутатов фракции «Гражданский договор».
На повестке дня вопрос отзыва члена фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна с должности заместителя председателя НС и вопрос прекращения полномочий председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам депутата той же фракции Ваге Акопяна.
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