В Финляндии считают, что доверие между Россией и ЕС со временем восстановят

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто убежден, что доверие между Россией и Евросоюзом однажды удастся восстановить. Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Mundo.

"На нашей границе сейчас очень спокойно, а наше посольство в Москве остается открытым, - отметил глава МИД. - У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда, - полагает Хаависто".