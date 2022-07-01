Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль 2022

Три представителя Армении в рейтинговой таблице ФИДЕ

Три представителя Армении в рейтинговой таблице ФИДЕ

Три армянских шахматиста вошли в рейтинговую таблицу ФИДЕ за июнь.

Как сообщает «Арменпресс», в июньской таблице ФИДЕ член сборной Армении по шахматам, вице-чемпион индивидуального чемпионата Европы Габриэл Саркисян - 37-й, Айк Мартиросян - 73-й, Шант Саркисян - 87-й. Левон Аронян, выступающий под флагом США, на этот раз занимает пятое место. В десятке лучших - Магнус Карлсен, Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Рихард Рапорт, Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]