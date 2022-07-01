Три представителя Армении в рейтинговой таблице ФИДЕ

Три армянских шахматиста вошли в рейтинговую таблицу ФИДЕ за июнь.

Как сообщает «Арменпресс», в июньской таблице ФИДЕ член сборной Армении по шахматам, вице-чемпион индивидуального чемпионата Европы Габриэл Саркисян - 37-й, Айк Мартиросян - 73-й, Шант Саркисян - 87-й. Левон Аронян, выступающий под флагом США, на этот раз занимает пятое место. В десятке лучших - Магнус Карлсен, Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Рихард Рапорт, Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири.