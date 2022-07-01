Япония и США провели совместные маневры с участием боевых самолетов

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии провели вместе с военными США 29 июня совместные маневры с участием боевых самолетов над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Как говорится в докладе, опубликованном в пятницу на сайте воздушных Сил самообороны, от Японии в учениях были задействованы восемь истребителей F-15 и четыре истребителя F-2, от США - два стратегических бомбардировщика B-1. Цель маневров заключалась в "усилении потенциала японо-американского альянса", отмечается в тексте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению агентства Kyodo, Япония и США посредством учений также "стремились направить сдерживающий сигнал России и Китаю".