Вице-премьер Армении принял участие в праздновании Дня независимости США

Вице-премьер Армении 30 июня в посольстве США в Армении принял участие в праздновании Дня Независимости США

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера, после торжественной церемонии поднятия флага, проводимой морскими пехотинцами посольства, прозвучали национальные гимны Армении и США в исполнении Государственного камерного хора «Овер».

За приветственным словом и поздравлением чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси последовало выступление вице-премьера Амбарцума Матевосяна, в котором он, в частности, отметил:

«Многоуважаемый председатель Национального собрания,

Ваше превосходительство госпожа посол,

Уважаемые коллеги законодательной, судебной и исполнительной властей,

Дамы и господа!

От имени правительства Республики Армения горячо поздравляю и передаю добрые пожелания по случаю 246-й годовщины независимости Соединенных Штатов Америки!

Пользуясь случаем, хочу также поздравить армянский и американский народы с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

С момента обретения Арменией независимости правительство США всегда оказывало нашей стране содействие, оставаясь приверженным стремлению армянского народа жить в более благополучной, экономически более стабильной, лишенной коррупции, основанной на верховенстве закона демократической стране, за что выражаю правительству США свою искреннюю благодарность.

О тесном сотрудничестве между нашими странами свидетельствует то, что после бархатной революции уровень армяно-американских отношений вышел на качественно новый этап, и двусторонние межправительственные совещания из экономических сфер переросли в стратегический диалог.

Я рад, что сегодня у нас есть насыщенная повестка, которая уже охватывает множество сфер, начиная от правовых реформ и предотвращения коррупции до энергетики и информационных технологий.

Должен с удовлетворением отметить, что весной 2022 года возобновились ежегодные сессии армяно-американского стратегического диалога, а 2 мая министр иностранных дел Армении и госсекретарь США открыли итоговую сессию в Вашингтоне. Одним из достижений стратегического диалога 2022 года следует считать Меморандум о взаимопонимании по гражданскому ядерному сотрудничеству, который подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Углубление сотрудничества в этой сфере, я уверен, откроет перед Арменией новые возможности.

Ваше Превосходительство, госпожа посол!

Республика Армения высоко оценивает усилия Соединенных Штатов Америки, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Будем надеяться, что эти усилия будут непрерывными, и мы добьемся поставленной цели по установлению мира в регионе, не пренебрегая правами наших соотечественников, проживающих сегодня в Арцахе.

Выражаю также глубокую признательность за позицию администрации США в отношении признания Геноцида армян. Признание Геноцида армян президентом Джо Байденом стало незаменимым шагом для восстановления справедливости и многовековой борьбы армянского народа во всем мире и для жесткого ответа отрицателям Геноцида. Подтверждение этой позиции, сделанное 24 апреля этого года, показывает, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены верховенству прав человека и общечеловеческих ценностей.

Хочу обратиться и к одной из крупнейших сегодня армянских общин - к армянам Америки, к американским гражданам армянской национальности, которые, будучи людьми разных профессий, служат США. Они также стояли рядом с Арменией с первого дня основания третьей республики и на протяжении более 3 десятилетий, доказывая свою непосредственную поддержку развитию различных секторов страны. Армянская община является уникальным мостом, соединяющим две страны, она способствует укреплению отношений и повышению уровня сотрудничества, основанного на общих ценностях.

Ваше Превосходительство, госпожа посол!

Дамы и господа!

От имени правительства Республики Армения еще раз поздравляю Вас и американский народ с 246-й годовщиной Независимости Соединенных Штатов Америки!

Да здравствует дружба между Арменией и Соединенными Штатами Америки!

С Днем Независимости!».