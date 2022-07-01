Европейские индексы снизились - 30-06-22
МОСКВА, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.69% и составил 12783.77 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.80% и составил 5922.86 пункта, британский FTSE снизился на 1.96% и составил 7169.28 пункта, а российский RTSI снизился на 4.81% и составил 1345.01 пункта.
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