Когда дешевый PR подрывает фундаментальные международные процессы: ответ Кремля на провокацию Алиева

На VI Каспийском саммите президент Азербайджана Алиев не упустил возможности в очередной раз сделать провокационные заявления. В своем выступлении он подчеркнул, что «зангезурский коридор» становится реальностью. Правда, перед этим Алиев прибегнул к явной манипуляции, заявив, что он строит транспортные инфраструктуры в так называемом «восточном Зангезуре». Бакинский лидер, согласно своему же указу, так называет территории Ковсакана и прилегающих районов Республик Арцах, оккупированных во время 44-дневной войны, и, по сути, говоря «зангезурский коридор», он подразумевал активно осуществляемые именно на этом участке дорожно-строительные работы. Однако он попытался представить это так, что якобы говорит о части Мегри. Кроме того, Алиев заявил, что он восстанавливает и развивает Карабах.

Подобные провокационные заявления были адресованы не только Армении, но и государству, чьи вооруженные силы стоят в Арцахе и на южных границах Армении, Российской Федерации, президент которой также участвовал в том заседании. Вполне ожидаемо, что в коротком сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля по поводу встречи Путина и Алиева после церемонии открытия, официальная Москва подчеркнула необходимость урегулирования арцахского конфликта и заявила, что он не урегулирован. Официальный сайт Кремля процитировал часть выступления Путина, в которой он говорит: «Но самое главное - это реализация наших планов, точнее, нашего совместного плана до 2024 года. У нас все продвигается. Конечно, есть проблемы региональной безопасности, в том числе, и прежде всего, связанные с карабахским урегулированием. Мы уже обсуждали это с вами, и теперь у нас будет возможность обсудить эту тему еще раз».

В ответ Алиев не опроверг, что арцахский конфликт еще не урегулирован, подтвердив, что встреча является возможностью поговорить о региональных проблемах и ситуации вокруг урегулирования региональных конфликтов. Подтекстом этого сообщения Кремль фиксирует две ключевые тенденции: арцахская проблема не решена, какого-либо присутствия Азербайджана в Арцахе нет, и ключевым игроком в открытии региональных коммуникаций является Россия, так как там размещены российские миротворческие и пограничные войска. Другими словами, Кремль быстро ответил Алиеву, что последний не имеет никакого отношения к Республике Арцах и не может в одиночку решать вопросы открытия региональных коммуникаций.

Секретарь Совета безопасности Армении также отреагировал на заявление о коридоре. «Официальный Ереван ответил на это после 9 ноября, и об этом говорят не только официальный Ереван, но и официальная Москва, официальный Брюссель. Думаю, есть проблема с восприятием переговорного процесса, потому что все заявляют, что коридор никогда не обсуждался, а азербайджанская сторона по непонятным причинам говорит об этом», - заявил Армен Григорян и исключил рассматривание какой-либо дороги, проходящей по территории Армении, в коридорной логике.

Получается, что своими мелкими провокациями, которые, скорее всего, направлены на сознание азербайджанского общества, Алиев больше занимается своим PR-ом. Однако это уже серьезно подрывает логику и принципы международных дипломатических процессов, что постепенно приводит в замешательство страны и структуры, занимающиеся урегулированием арцахской проблемы, и они уже начали озвучивать это публично и непосредственно в сторону Баку.

Армен Варданян