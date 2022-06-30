Президент Арцаха выступил с ежегодным посланием к Национальному собранию

В ходе заседания Национального собрания президент Республики Арцах Араик Арутюнян 30 июня выступил с ежегодным посланием, представив ход и результаты реализации программы президента на 2021 год, а также программу мероприятий на 2022 год.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян подвел итоги проделанной работы в различных сферах жизнедеятельности республики, обозначил приоритетные задачи и планы в сферах безопасности, внешней и внутренней политики, социально-экономической области.

В своем выступлении президент Республики Арцах отметил, что 2021 год стал для страны годом ликвидации последствий войны, восстановления нормальной жизнедеятельности, и Правительство Арцаха продолжило свою политику, ориентированную на людей, сосредоточившись в основном на смягчении последствий военных действий, решении насущных проблем населения и обеспечении социально-психологической поддержки.

Касаясь планов на 2022 год, Араик Арутюнян подчеркнул, что правительство Республики Арцах последовательно продолжает работу, направленную на обеспечение безопасности и социально-экономического развития Арцаха, придавая при этом важность усилиям и потенциалу наших соотечественников в Арцахе, Армении и Диаспоре.

После выступления глава государства ответил на вопросы депутатов НС, дал разъяснения по реализуемым и намеченным программам в различных сферах.

Затем президент Республики Арцах принял участие в процедуре вопросов и ответов между законодательной и исполнительной властями в рамках пленарного заседания Национального собрания.