Законопроект об ассигнованиях Палаты представителей США на 2023 год включает помощь Армении и Арцаху

Законопроект о государственных, зарубежных ассигнованиях и связанных с ними программах на 2023 финансовый год включает гуманитарную помощь Армении в размере 60 млн долларов, а также 2 млн долларов для Арцаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянская ассамблея Америки.

В формулировке отчета говорится, что «рекомендация Комитета включает не менее 60 млн долларов для Армении на экономическое развитие, производительность частного сектора, энергетическую независимость, демократию и верховенство закона и другие цели».

Кроме того, «рекомендация Комитета также включает не менее 2 млн долларов на деятельность по разминированию в Нагорном Карабахе ... [и Комитет] по-прежнему обеспокоен гуманитарными последствиями конфликта в Нагорном Карабахе и возникающими проблемами в области жилья, продовольственной безопасности, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и других нужд человека».

Помимо запрета на продажу предметов защиты Управлению охраны президента Турции, законопроект включает формулировку статьи 907 Закона о поддержке свободы. «Председатель Комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес (штат Нью-Джерси), а также председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф (штат Калифорния) выразили серьезную обеспокоенность по поводу отмены статьи 907, от которой отказалась администрация на прошлой неделе.

Председатель Менендес заявил, что «нет смысла говорить, что помощь и обучение США не повлияли на их военный баланс с Арменией», и далее подчеркнул, что он «продолжит осуществлять строгий надзор за любой без исключения помощью Азербайджану и ожидает, что Государственный департамент будет действовать с полной прозрачностью и предоставлять Конгрессу все необходимые детали для оценки любой помощи, оказываемой Баку».

Председатель Шифф, в частности, сказал, что оказание военной поддержки Азербайджану «противоречит основным демократическим ценностям нашей страны» и «может дать возможность режиму Алиева продолжать или усиливать провокационные действия против армян».