Мэр Еревана Грачья Саркисян провел встречу с президентом Лионской митрополии

Мэр Еревана Грачья Саркисян встретился с президентом Лионской митрополии Брюно Бернаром. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, подводя итоги совместных программ и намечая предстоящие мероприятия, стороны уточнили представляющие интерес направления сотрудничества. В частности, при поддержке ведущих специалистов Лиона и Лионской метрополии подчеркнута важность реализации совместных программ в сферах управления дорожным движением, разработки и экспертизы генерального плана Еревана, а также ландшафтного оформления.

«Ереван сотрудничает более чем с 50 городами мира, является членом 8 международных и региональных организаций, создавая большое договорное поле и реализуя совместные программы. Ереван придает важное значение опыту своих французских городов-партнеров, возможность его применения посредством обмена опытом и технической помощи. Пользуясь случаем, благодарю за поддержку около 100 органов местного самоуправления во Франции, направленную на преодоление проблем, которые появились вследствие Арцахской войны», - сказал мэр Еревана Грачья Саркисян.

Президент Лионской метрополии Брюно Бернар, в свою очередь, выразил готовность оказать содействие в полноценной реализации всех новых программ.

«Партнерство между мэрией Еревана и Лионской митрополией имеет многолетнюю историю, и сегодня для нас большая честь еще больше расширить наши партнерские связи. Мы выбрали направления, которые важны и могут быть проблемными. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить решение этих проблем», — сказал президент Лионский метрополии.

Партнерство между Лионом, Лионской метрополией и мэрией Еревана будет расширено в ближайшие годы новой трехлетней программой. Разработка проекта начнется в 2023 году.