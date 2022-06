НАН Армении объявляет конкурс на премию имени академика Мкртича Нерсисяна для ученых в области геноцидологии

Национальная академия наук Республики Армения объявляет конкурс на премию имени академика Мкртича Нерсисяна для ученых в области геноцидологии, опубликовавших научные статьи, освещающие Геноцид армян, в международных научных журналах, индексируемых в Web of Science (Genocide Studies International, Holocaust and Genocide Studies, Journal of Genocide Research).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НАН, конкурс ежегодный, крайний срок подачи заявок намечен на 1 апреля каждого года, срок подведения итогов конкурса - 15 апреля, а вручение премии будет проходить 20-23 апреля. Годовой призовой фонд составляет 1 000 000 000 (один миллион) драмов. В конкурсе могут принять участие как граждане Республики Армения, так и ученые-армяне диаспоры и зарубежные ученые.

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить в онлайн режиме по следующей ссылке: https://forms.gle/LSYp3XUMEba8wp8k9. Для дополнительной информации обращаться в Научно-организационный отдел Президиума НАН РА по адресу: г. Ереван, 0019, пр. Маршала Баграмяна 24, эл. адрес: [email protected], тел.: 010 58-36-79, 010 52-04-77.

Информация о Мкртиче Нерсисяне: https://www.sci.am/gratefulsview.php?id=5