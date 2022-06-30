Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран.
"Конечно, говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны. Имею в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия - это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран. Бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. И ситуация усугубилась с начала пандемии коронавирусной инфекции", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Он подчеркнул, что западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальные производства сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Этим они затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхования перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил Путин.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм