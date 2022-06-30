Россия остается участником G20: Песков
Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия остается участником "двадцатки", и Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем - это решим после того, как проанализируем ситуацию. Еще есть время", - сказал Песков журналистам.
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