Россия остается участником G20: Песков

Россия остается участником Группы двадцати и принимает участие в саммите, но как именно это будет сделано, решится после анализа ситуации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия остается участником "двадцатки", и Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем - это решим после того, как проанализируем ситуацию. Еще есть время", - сказал Песков журналистам.