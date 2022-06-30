Президент Ваагн Хачатурян принял верительные грамоты новоназначенного посла Бенина

Президент Ваагн Хачатурян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного посла Республики Бенин в Республике Армения Акамби Андре Окунлола-Биау (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил посла Окунлола-Биау с вступлением в должность, пожелав ему плодотворной работы и успеха в деле развития сотрудничества двух республик. Ваагн Хачатурян подчеркнул существующие возможности взаимодействия, принимая во внимание также факт наличия в Республике Бенин армянской общины.

Обоюдно подчёркнута важность сотрудничества в образовательной и торгово-экономической областях, а также в рамках международной организации франкофонии, отмечена необходимость гармонизации усилий в этих направлениях.