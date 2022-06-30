На полях саммита НАТО в Мадриде состоялась встреча президента Турции с премьером Испании 

В столице Испании завершилась встреча президента Турции Реджепп Тайипа Эрдогана и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также деятельности НАТО и текущей ситуации в международных отношениях.

Встреча на полях саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО прошла в конгресс-центре IFEMA в закрытом для прессы режиме.