Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна 30 июня отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего генерального прокурора и бывшего председателя Следственного комитета Армении Агвана Овсепяна. Как сообщает Арменпресс, Агван Овсепян останется под стражей.

Агван Овсепян, занимая должность генерального прокурора в 2004-2013 гг., а также председателя Следственного комитета в 2014-2018 гг., фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. Помимо этого Овсепян получил взятку в особо крупном размере - 190 млн драмов, а также совершил хищение имущества на сумму 800 млн драмов. Агвану Овсепяну также предъявлено обвинение в отмывании денег в размере около 1,3 млрд драмов.