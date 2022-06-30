Посол Израиля в Армении посетил Мемориал жертвам Геноцида армян

Посол Государства Израиль в Республике Армения Йоэль Лион (резиденция в Иерусалиме) в сопровождении почетного консула Израиля в Армении Ашота Шахмурадяна 30 июня посетил Мемориал жертвам Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Музея-института Геноцида армян, гостей поприветствовала и ознакомила с историей Мемориала жертвам Геноцида армян заместитель директора по научной работе МИГА Эдита Гзоян.

Она также представила историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнической чистки армянского населения в Азербайджане в конце прошлого века.

Члены делегации возложили цветы к вечному огню, почтили минутой молчания память 1,5 миллиона невинных жертв Геноцида армян.

Гости также посетили Музей Геноцида армян, где в сопровождении Эдиты Гзоян ознакомились с постоянными и временными экспозициями.

В конце визита г-н Йоэль Лион сделал запись в Книге почетных гостей.