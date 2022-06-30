Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-06-22

ЕРЕВАН, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 июня, курс доллара США сократился на 1.10 драмa и составил 407.21 драм. Курс евро сократился на 6.21 драмa и составил 423.54 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 7.75 драм. Курс британского фунта сократился на 3.61 драмa и составил 492.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 81.35 драмa и составила 23798.17 драм. Цена серебра сократилась на 4.15 драмa и составила 274.61 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.