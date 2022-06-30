ЕС не сможет выделить средства из бюджетных резервов на восстановление Украины

Евросоюз не сможет использовать средства из своих бюджетных резервов для восстановления Украины после конфликта, поскольку они отсутствуют. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

По словам чиновника, ЕС должен задействовать больше ресурсов на "преодоление последствий" спецоперации России на Украине, а также внутренних трудностей и глобальных кризисов. Ленарчич отметил, что Евросоюз рассматривает несколько способов, как можно оказать помощь, в их числе создание трастового фонда или "совместной схемы займов" по аналогии с той, что применялась для борьбы с пандемией коронавируса.

"Что точно не вариант, так это изыскивать внутренние резервы в бюджете ЕС, поскольку их больше не существует", - сказал Ленарчич.