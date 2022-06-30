Сати Спивакова в Ереване представила армянский перевод книги «Настоящая классика. Нескучные беседы с людьми искусства»

Книга актрисы театра и кино, телеведущей Сати Спиваковой (Сатеник Саакянц) «Настоящая классика. Нескучные беседы с людьми искусства» содержит более чем 300 интервью из ее телепрограммы, выходящей в эфир более 10 лет. Книга содержит высказывания и мысли известных русских и зарубежных артистов. Среди них Майя Плисецкая, Шарль Азнавур, Родион Щедрин, Татьяна Черниговская, Фанни Ардан, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Андрей Кончаловский и многие другие.

Как сообщает «Арменпресс», книга, презентация которой состоялась 29 июня в музее «Арарат», издана издательством «Нюмег», переведена на армянский язык в серии издательства «Оракул».

Сати Спивакова на презентации рассказала об особенностях программы и книги.

«Люди, которые смотрят программу «Нескучная классика», заметили, что в программе не только беседы с глазу на глаз, но и дискуссии на разные темы: оперные премьеры, музыкальные фестивали и другие мероприятия. Решила посмотреть, сколько программ уже снято. Оказалось, что за эти годы мы подготовили более 400 программ. Я включил в книгу интервью гостей, которые были особенно интересны. В этой книге нет случайных людей. Я не принимаю случайных гостей в рамках своей программы», - сказала Сати Спивакова.

По ее словам, книга будет продолжена, так как есть замечательные интервью, не вошедшие в книгу.

В книгу вошли и интервью из программы «Камертон», которую Спивакова вела несколько лет назад. Одно из таких интервью - беседа с легендарным шансонье Шарлем Азнавуром.

Сати Спивакова рассказала, что книга была завершена в активный период распространения пандемии, период, когда она и ее муж, известный скрипач, дирижер Владимир Спиваков, были заперты в своем доме.

«Мой муж играл на скрипке. Я должна была что-то делать. Прихорошилась, села на диван и за чашечкой кофе начала писать свою книгу. Я сказала себе, что не встану, пока не отредактирую две главы», - вспоминает автор.

Создание книги потребовало большой работы. Материалы редактировались для легкого прочтения каждого читателя, не только хорошо знакомого с классической музыкой, но и для тех, кому интересны личности собеседников Спиваковой.

Сати Спивакова посредством бесед об искусстве, науке и философии раскрывает музыкальное мировоззрение своих собеседников. К каждому интервью она написала предисловие, в конце добавила названия музыкальных композиций, помогающих читателю в полной мере понять менталитет величайших мыслящих личностей современности.

Армянская версия книги «Настоящая классика. Нескучные беседы с людьми искусства» является ее первым переводом на другой язык, где с разрешения автора сделаны дополнения для более полного представления каждого персонажа.

Сати Спивакова подчеркивает, что рада тому, что первый перевод книги именно на армянском языке.

Сати Спивакова (Сатеник Саакянц) родилась в 1962 году в Ереване. Окончила Университет Сорбонны, где изучала лингвистику и историю Франции. Она - автор и ведущая программ «Сати Спивакова. Мои истории», «Нескучная классика» и ряда других. В 2002 году вышла ее первая книга «Не все». В 2013 году она за вклад в отечественное телерадиовещание и культуру была награждена Орденом Дружбы. В 2017 году получила премию ТЭФИ. В том же году в журнале «GQ» она была она в списке самых влиятельных людей России.