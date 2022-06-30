Премьер-министр Армении принял посла Израиля в Армении
14:49, 30 Июнь 2022
Премьер-министр Никол Пашинян принял посла Государства Израиль в Республике Армения Йоэля Лиона (резиденция в Иерусалиме).
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр поздравил посла Израиля с вступлением на должность и пожелал ему плодотворной работы в интересах развития армяно-израильских отношений.
Посол Йоэль Лион счел честью дипломатическую службу в Армении и заверил, что он приложит максимум усилий для углубления двусторонних связей.Собеседники подчеркнули наличие большого потенциала в сфере армяно-израильского сотрудничества и подчеркнули важность программ, направленных на конкретные результаты. Состоялся обмен мнениями о планах по развитию повестки двусторонних отношений.
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