Температура воздуха в Армении 2-4 июля постепенно понизится на 4-6 градусов

30 июня, 1, с 3 по 5 июля в Ереване ожидается погода без осадков. Вечером 2 июля в некоторых районах города возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в столице будет в пределах 34-36 градусов. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем 30-го июня, во второй половине дня и ночами с 1 по 4-е июля ожидаются кратковременные дожди, в некоторых регионах ожидаются грозы. 5 июля осадков не будет. В некоторых районах возможен град.

Ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 17-22 м/с. В вечерние часы в Араратской долине ветер будет усиливаться до 15-18 м/с. 2-4 июля температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов.

С 30 июня по 1 июля в Арцахе осадков не ожидается.