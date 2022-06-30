Президент России встретился в Ашхабаде с президентом Азербайджана
13:24, 30 Июнь 2022
Президент России Российской Федерации Владимир Путин в Ашхабаде встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой РИА «Новости».
Стороны обсудили двусторонние экономические, политические отношения, также и вопросы региональной безопасности.
Обсуждались и вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахской проблемы.
На встрече Владимир Путин сообщил, что готовятся визиты в Азербайджан премьер-министра РФ и председателя Госдумы.
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