С 1 января увеличатся пенсии, зарплаты и пособия по уходу за ребенком в возрасте до двух лет

С 1 января 2023 года будет повышение пенсий. Минимальная заработная плата также будет повышена с 68 000 драмов до 75 000 драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 30 июня заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Размер пособия по уходу за ребенком до двух лет в случае неработающих матерей в городских районах составит 30 тысяч 700 драмов, в случае работающих - 34 тысячи драмов", - сказал он.