El Pais: cобытия на Украине привели к росту зависимости ЕС от НАТО

Ситуация вокруг Украины подталкивает Евросоюз (ЕС) к еще большей зависимости от НАТО. Такое мнение изложено в статье, опубликованной в четверг в испанской газете El Pais.

По мнению ее авторов, российская спецоперация отдаляет мечты сообщества о стратегической автономии. Проходящий в Мадриде саммит глав государств и правительств альянса развеял сомнения некоторых партнеров по ЕС о целесообразности НАТО, отмечается в статье. После вступления в организацию Финляндии и Швеции лишь четыре государства Евросоюза - Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта - не будут входить в состав альянса.

На фоне ситуации вокруг Украины ЕС вынужден спешно искать новые рамки безопасности, которые могут предложить лишь НАТО и США. Как считают авторы статьи, упоминание России в новой Стратегической концепции альянса как основной угрозы для организации превращает Европу в территорию конфронтации. Одновременно с этим американские власти объявили о размещении дополнительных сил США в Германии, Испании, Италии, Польше и Румынии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом в статье говорится о существующих разногласиях между двумя организациями, о чем свидетельствует тот факт, что они уже более шести месяцев пытаются договориться о совместной декларации, которая бы обновила условия их сосуществования.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28-30 июня. Альянс разработал и принял новую Стратегическую концепцию с учетом актуальных событий на международной арене и стратегических перспектив развития организации.