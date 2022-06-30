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Великобритания выделит еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине

Великобритания выделит еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине

Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1 млрд фунтов стерлингов, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

"Выделяемая на поддержку Украины сумма будет направлена на укрепление оборонительных возможностей Киева, включая современные системы ПВО, беспилотники, новое инновационное оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат", - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что новое обязательство Великобритании является частью пакета поддержки Украины, согласованного на саммите НАТО, который сейчас проходит в Мадриде,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Общая экономическая и военная помощь Великобритании Киеву в 2022 году составит 3,8 млрд фунтов стерлингов, отмечает газета.


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