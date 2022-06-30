Труппа замечательная: Олег Виноградов о постановке «Ромео и Джульетта» в Ереванском оперном театре

Легендарный балетмейстер, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ Олег Виноградов в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал. Спендиаряна ставит балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Премьера состоится в день 85-летия Виноградова - 1 августа.

Знаменитый балетмейстер ставил «Ромео и Джульетта» в Ереванском оперном театре в 1970 году. Он уверяет, что и сегодня балетная труппа театра в прекрасной форме, артисты заряжены и работают с любовью.

На репетиции спектакля корреспондент и фотограф «Арменпресс» беседовали с Олегом Виноградовым. Он признался, что очень счастлив, вернуться в Армению спустя 52 года, в эту прекрасную страну, в удивительный, очень праздничный Ереван.

«Здесь я встретил элегантно одетую публику. Улицы роскошного города полны музыки, полны добрых людей. Здесь люди занимаются качественным искусством - балетом, музыкой. На днях состоялись премьеры оперы «Травиата» и балета «Алеко». Сейчас мы делаем «Ромео и Джульетту». Театр живет жизнью, которой может позавидовать любой театральный коллектив мира», - сказал Виноградов.

По его словам, во всем этом велика роль исполняющего обязанности директора театра, дирижера Карена Дургаряна, с которым балетмейстер работал в Санкт-Петербурге, Новосибирске. По мнению Виноградова, Дургарян - высококлассный музыкант, с которым ему нравится сотрудничать.

«Он не принадлежит к той группе дирижеров, которые не отрывают глаз от партитуры и не смотрят на сцену, не видят, что там происходит. Карен живет на сцене, живет всем, что происходит на сцене. Он профессионал, живет театром и музыкой. Надеюсь, наша встреча не случайна. Мы составили планы развития труппы. Эта труппа высокого класса, она может стать одной из лучших. У нее есть потенциал. Я давно не встречал таких замечательных танцоров-мужчин. Вы можете ими гордиться. В труппе есть молодые девушки, которые работают здесь всего год. У них удивительная осанка и красота, итальянские лица, настоящие Джульетты, Мадонны. Я каждый раз иду на репетицию, как праздник», - признался хореограф и добавил, что ему сложно выбрать танцовщицу, которая создаст образ Джульетты.

Олег Виноградов был в Ереване несколько месяцев назад, чтобы познакомиться с оперной труппой. Он показывал танцорам разные видеоролики, вел с ними беседы, чем очень помог труппе. Виноградов считает, что каждый танцор должен знать, что танцоры проживают удивительную, но физически очень тяжелую жизнь, и чтобы достигнуть успеха требуется много упорного труда.

Олег Виноградов говорит с артистами не только о балете, но и о мировой культуре. Ему есть что рассказать, ведь он работал во многих театрах. Его балет «Ромео и Джульетта» уже пятьдесят лет ставится по всему миру, в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Сеуле и в других городах. Хореограф в каждом спектакле что-то совершенствует, он не любит копировать свои постановки. Ереванский спектакль также будет другим. Он довольно своеобразно интерпретирует текст Шекспира, большое внимание уделяет особенностям труппы, личности танцоров.

«Этот балет дает артистам возможность заново открыть себя. Если актер живет текстом, словом, драмой, то мы живем пластикой, танцем и техникой. Мне нравятся сложные постановки, выражения, зрелые артисты. Чем сложнее задача, тем больше приходится артисту преодолевать. Классический балет - это невероятная красота. Красота - это самое главное в балете, особенно женская красота. Весь балет посвящен женщинам», - говорит Олег Виноградов.

Он считает, что спектакль «Ромео и Джульетта» будет полностью готов через две-три премьеры, когда балет и публика «встретятся».

«Балет - это не кино. В случае с кино мы не влияем на экран, а на на живых артистов влияем, заражаемся ими», - подчеркивает Виноградов.

Балетмейстера беспокоят развития в сегодняшнем балете. По его словам, балет находится в кризисе. Он напоминает, что когда он, пятьдесят лет назад, работал в Армении, в СССР было 15 республик, 55 балетных театров, 14 балетных школ.

«Сейчас почти ничего не осталось. Театров пять-семь, школы по пальцам пересчитать. Очень важно, что в Армении сохранились традиции балета, репертуар и школа. Слава богу, правительство понимает, на что дает субсидию, но непонятно, что происходит во всем мире. Проникновение псевдосовременности создает хаос на арене, сеет безбожье и невежество. Люди, сошедшие с пальм и желающие двигаться, вдруг оказываются в хореографии, заставляя профессиональную труппу делать ужасные вещи, на которые невозможно смотреть. Во всем отсутствует эстетика. Они лжецы. Даже в Мариинский театр, который является одним из мировых лидеров, находится в столице мирового балета, где шестьдесят лет танцевал гениальный Мариус Петипа и создавал такие спектакли как «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и другие балеты, которыми живет мировой балет, приглашаются труппы, которые танцуют обнаженными. Это ужасно, это недопустимо», - возмутился Олег Виноградов.

Возвращаясь к ереванскому спектаклю, балетмейстер повторил, что он с большой радостью участвует в репетициях и удивляется достигнутым успехам.

Он признается, что уже немолод, ему довольно трудно двигаться, но он взволнован тем, что на премьере спектакля отметит свое 85-летие.

В день юбилея Олега Виноградова, 1 августа, на телеканале «Культура» состоится премьера фильма, посвященного его жизни и творчеству.

Анжела Амбарцумян

Фото Геворг Перкуперкяна