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На западе Эквадора конфисковали более тонны кокаина

На западе Эквадора конфисковали более тонны кокаина

Более одной тонны кокаина конфисковано в Эквадоре на территории порта города Гуаякиль, расположенного на тихоокеанском побережье южноамериканской страны. Об этом сообщила в среду полиция республики.

"В одном из портов Гуаякиля после досмотра контейнеров было изъято более одной тонны кокаина, спрятанного в мешки с рисом", - отмечается на странице ведомства в Twitter. Груз планировалось отправить в Нидерланды. В настоящий момент правоохранители ищут причастных к организации сети наркотрафика,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Контрабандисты часто используют территорию Эквадора для переброски наркотиков из Южной Америки в другие страны региона для последующей доставки в Европу и в США. С начала года в республике конфисковано более 75 тонн различных наркотических веществ. 


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