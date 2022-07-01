“Ереванский бестселлер”: лидирует книга “Я читаю ваши мысли”, документальная литература, май, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за май.

На первом месте книга Джо Наварро “Я читаю ваши мысли”. Из этой книги вы узнаете, какие первобытные инстинкты управляют нашим языком тела, почему нельзя доверять человеческому выражению лица, что является самой «правдивой» частью тела, как читать мысли других людей по их рукам, ногам, телу и губам, и как применить эти знания, чтобы произвести впечатление уверенного и искреннего человека. В книге не только представлены убедительные примеры из реальной практики агента ФБР, но и приведены ссылки на работы наиболее известных исследователей в области невербальной коммуникации. В ней вы найдете и рисунки, которые сделают чтение еще более понятным и интересным.

“Эмоциональный интеллект” Дэниела Гоулмана на втором месте. В чем залог успеха, почему и умные люди иногда терпят неудачу, какую роль играют эмоции в межличностных отношениях, в работе, здоровье, образовании и воспитании? В этой блестящей работе американского психолога Дэниела Гоулмана обобщены достижения психологии и неврологии в эмоциональной сфере, которые проливают свет на подобные вопросы. Книга впервые вышла в свет в 1995 году, и до сих пор она продолжает считаться одной из лучших работ в области эмоционального интеллекта. Она переведена на более чем 40 языков и ее миллионные тиражи проданы по всему миру.

На третьем месте “Я знаю ответы” Симона Хачатряна. Книга основана на бесценных трудах Хью Очинклоса Брауна, Иммануила Великовского, Захарии Ситчина, Ганса Беллами, Карла Брюгера, а также на основных событиях, описанных в Ветхом Завете. В книге представлены научные аргументы, противоречащие общепринятым теориям образования континентов, океанов, гор, озер и вулканов. Читатель этой книги может ознакомиться с революционными подходами к происхождению нашей Вселенной, происхождению всех небесных тел и проблемам их судьбы. Подробное описание всех мегалитических сооружений на земле - безусловный прорыв в раскрытии всех главных тайн древнего мира. Автор предлагает читателю присоединиться к этому путешествию и сделать собственные выводы.

На четвертом месте книга Илона Маски «Когда все против тебя. Илон Маски сам о себе». В книге собраны отрывки из интервью и выступлений одного из самых влиятельных людей мира Илона Маски. Тематические разделы книги посвящены различным направлениям его деятельности: SpaceX и Колонизация Марса, Tesla Motors и распространение электромобилей, SolarCity и Зеленая энергия. Кроме того, цитируются замечательные высказывания и идеи Илона Маски о кадровой политике, работе и о жизни в целом.

Книга Джо Наварро “Будь исключительным” на пятом месте. Новая книга агента ФБР Джо Наварро уже доступна армянским читателям. Проработав много лет в ФБР, автор делится своим опытом, основанным на пяти принципах: самообладание, настойчивость, общение, действия, психологический комфорт. Это новый вид книги для настоящих лидеров, который точно поможет читателю стать по-настоящему исключительным.

Книга Чарлза Дахигга “Восемь правил эффективности: умнее, быстрее, успешнее” - на шестом месте. Бродвейский певец, агент ФБР, опытный пилот и генерал-участник войны на первый взгляд не имеют между собой ничего общего. Но лишь на первый взгляд. Чарлз Дахигг раскрывает основные объединяющие их обстоятельства, секреты эффективного функционирования и жизни. Как стать умнее, быстрее и успешнее? Автор представляет книгу-путеводитель, основанную на научных фактах и историях успеха, в которой раскрывается наиболее эффективная формула использования нашей энергии, времени и интеллекта.

“Начало” Вардана Петросяна на седьмом месте. В книге рассказаны истории ареста Вардана Петросяна, суда над ним, а также дни, проведенные в самоизоляции во Франции в период пандемии. Юмор, философия, горькая реальность и теплая, светлая любовь. Так автор представляет историю своего задержания и сравнивает ее с днями пандемической изоляции во всем мире. И если арест стал переломным моментом в жизни автора, ознаменовавшим начало новой духовной жизни, то будет ли, то же самое и с человечеством после самоизоляции?

Книга Пола Экмана «Обмани меня» находится на восьмом месте. Пол Экман - американский психолог, один из лучших специалистов 20 века в области эмоций и невербальной коммуникации. Он был первым, кто исследовал человеческие эмоции и их связь с выражением лица. В основе эмпирических исследований Экмана лежит изменение характера человеческих эмоций и обман. Он отвергает мнение антропологов, что мимику диктует культура, настаивая на том, что она универсальна по своей природе и имеет биологическую основу.

На девятом месте книга Гарегина Нжде “Народ, который не учится на уроках”. В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, толкая ее к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что “мы сильнее временных бед”.

На десятом месте книга Джеймса Клира “Атомные привычки”. Книга раскрывает маленькие изменения, в которых скрыта великая сила. Бывало ли с вами, чтобы вы хотели приобрести новую привычку и потерпели бы неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, при тщательном анализе которой, вы сможете избавиться от вредных привычек и сделать неизбежными хорошие.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).