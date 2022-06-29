Канада открывает в Армении свое первое резидентное посольство: глава МИД Армении поприветствовал данное решение

Канада открывает посольство в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Это позволит укрепить связи между нашими странами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады. Поскольку правила, обеспечивающие стабильность и безопасность, стоят перед вызовами, Канада будет работать над защитой мира и демократии во всем мире», - написала глава МИД Канады в своем микроблоге в Twitter.

Canada is opening an embassy in Armenia. This will allow for stronger ties between our countries and increased Canadian support for Armenian democracy.



As the rules that ensured stability & security are challenged, Canada will work to protect peace & democracy globally. — Mélanie Joly (@melaniejoly) June 29, 2022

В ответ министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян написал: «Мы горячо приветствуем решение Канады открыть резидентное посольство в Армении. Это еще одна веха в поступательном развитии армяно-канадских отношений, которая еще больше укрепит наше двустороннее сотрудничество, основанное на общих ценностях».

We strongly welcome #Canada's decision to open Embassy in #Armenia with resident Ambassador. This is yet another milestone in progressively developing Armenian-Canadian relations which will further reinforce our bilateral #cooperation based on common values. pic.twitter.com/Trff34HDZ5 — Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) June 29, 2022

Отметим, что это первое резидентное посольство Канады на Южном Кавказе.

Напомним, что 28 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Стороны с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество между двумя странами в различных сферах и подчеркнули взаимную приверженность приложить усилия для дальнейшего углубления армяно֊канадских отношений.

Была обоюдно отмечена важность последовательного обмена опытом с канадской стороной в процессе осуществляемых правительством Армении демократических реформ и реализации совместных программ, в частности, в сферах цифровизации общественных услуг, расширения возможностей органов государственного управления и гражданского общества и укрепления верховенства закона. В этом контексте министр Мирзоян приветствовал доклад спецпредставителя Канады в Европе и Европейском Союзе Стивена Диона на тему «Поддержка армянской демократии», в котором содержатся важные положения в плане определения новых возможностей для развития армяно-канадских отношений.