Канада открывает в Армении свое первое резидентное посольство: глава МИД Армении поприветствовал данное решение

Канада открывает посольство в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Это позволит укрепить связи между нашими странами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады. Поскольку правила, обеспечивающие стабильность и безопасность, стоят перед вызовами, Канада будет работать над защитой мира и демократии во всем мире», - написала глава МИД Канады в своем микроблоге в Twitter.

Canada is opening an embassy in Armenia. This will allow for stronger ties between our countries and increased Canadian support for Armenian democracy.



As the rules that ensured stability & security are challenged, Canada will work to protect peace & democracy globally.