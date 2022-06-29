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Президент Арцаха принял членов общественной инициативы «В защиту Арцаха»

Президент Арцаха принял членов общественной инициативы «В защиту Арцаха»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 29 июня принял членов общественной инициативы «В защиту Арцаха».

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вызовы, стоящие в послевоенный период перед республикой в сфере безопасности, внутренней и внешней политики, и шаги, направленные на их преодоление.

Глава государства высоко оценил последовательную работу инициативы, отметив, что в условиях нынешних сложных геополитических и региональных процессов крайне важно объединить потенциал и усилия различных общественных и политических кругов во имя Арцаха и Родины.

В ходе встречи президент Арутюнян ответил на вопросы членов делегации и выслушал их предложения.


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