В НС Республики Арцах приняли председателя Демократической партии Армении и экспертов

В Национальном собрании Республики Арцах 29 июня приняли председателя Демократической партии Армении Арама Гаспаровича Саркисяна и экспертов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, 22-го июня Демократическая партия Армении выступила с заявлением, согласно которому Международный суд ООН признал независимость НКР от Азербайджана. В этой связи эксперты по приглашению Артура Товмасяна прибыли в Арцах.

Приветствуя гостей, Артур Товмасян отметил важность встреч с внепарламентскими силами.

"Безусловно, нам известна позиция ООН относительно Косово, суд вынес соответствующее решение, определив обобщенные правовые термины, самый важный из которых состоит в том, что когда какая-то территория по волеизъявлению ее населения отделяется от государства, согласно Уставу ООН, необходимости в получении разрешения центральной власти нет.

Недавно президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на прецедентное решение Международного суда ООН по Косово, заявил, что Россия также компетентна признать независимость Донецкой и Луганской Республик.

Учитывая вышеуказанные факты, возник интерес пригласить вас в Степанакерт и организовать обсуждения на эту тему", - отметил Артур Товмасян.

Гости поблагодарили за приглашение и выразили готовность к сотрудничеству.

В ходе встречи, на которой присутствовали руководители фракций парламента, были обсуждены вопросы, касающиеся внешнеполитических вызовов.

Руководители парламентских политических сил поприветствовали идею сформировать общеармянскую платформу и предложили пересмотреть имеющуюся повестку в соответствии с геополитическими изменениями.