Подведены итоги обсуждений вокруг проекта Программы среднесрочных расходов на 2023-2025 гг.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект Программы среднесрочных расходов на 2023-2025 гг.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр финансов Тигран Хачатрян и заместитель министра Ваге Ованнисян доложили о результатах обсуждения проекта. Было отмечено, что в проекте зафиксированы приоритеты и меры по достижению установленных программой правительства целей, в том числе в сферах социальной защиты, образования, здравоохранения и др. В этом контексте были представлены фискальная структура Программы среднесрочных расходов на 2023-2025 гг., прогнозы макроэкономических показателей, ведомственные заявки в рамках квот расходов, а также предложения по дополнительным программам капитальных расходов на 2022 год.

В ходе обмена мнениями по вышеуказанным темам были обсуждены вопросы, связанные с достижением целей правительства, программами развития и др.

Премьер-министр поручил руководителям ведомств быть последовательными, чтобы текущие и капитальные расходы, предусмотренные государственным бюджетом на 2022 год, были реализованы в полном объеме.

В ближайшем будущем состоится обсуждение отчета об исполнении государственного бюджета во втором квартале 2022 года.