Азиатские индексы выросли - 29-06-22

ТОКИО, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.91% и составил 26804.60 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.72% и составил 1893.57 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.40% и составил 3361.52 пункта, а HANG SENG снизился на 1.88% и составил 21996.89 пункта.