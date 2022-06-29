Анна Вардапетян избрана на должность генерального прокурора Республики Армения

Национальное Собрание тайным голосованием избрало Анну Вардапетян на должность генерального прокурора Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, Вардапетян был выдвинут фракцией “Гражданский договор”.

После голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 70 депутатов из 107 депутатов НС, все они проголосовали “за”.

Депутаты двух оппозиционных фракций в обсуждении вопроса об избрании генпрокурора участия не принимали.

Председатель НС Ален Симонян сообщил, что генеральный прокурор вступает в должность, принося присягу на заседании НС, которое состоится 15 сентября, т.к. именно тогда завершаются полномочия действующего генпрокурора Армении Артура Давтяна.

Анна Вардапетян занимает должность помощника премьер-министра со 2 марта 2020 года.