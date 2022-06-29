Шольц: НАТО будет продолжать поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Североатлантического альянса будут продолжать осуществлять поставки вооружений на Украину столько, сколько потребуется,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Хорошо, что страны, которые собрались здесь, а также многие другие [государства] вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя: предоставляют финансовые средства, гуманитарную помощь, а также поставляют оружие, в котором Украина срочно нуждается", - сообщил Шольц журналистам в среду по прибытии на саммит НАТО в Мадриде. "Послание таково: мы продолжим делать это, будем делать это интенсивно до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", - подчеркнул он.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 "с подготовленными украинскими экипажами". При этом он уточнил, что это уже шестой вид артиллерии калибра 155 мм, который получил Киев.