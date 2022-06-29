Армения и Россия будут сотрудничать в подготовке специалистов сферы строительства

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян 29 июня встретилась с представителями Фонда содействия реформам жилищно-коммунальных услуг РФ Ольгой Гришиной, Натальей Войковой, Лидией Петренко и Александром Шарашкиным.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ОНКС, целью встречи было расширение и углубление сотрудничества между средними профессиональными учреждениями России и Армении, совместная разработка новых программ.

Заместитель министра ОНКС Жанна Андреасян приветствовала гостей и выразила благодарность за встречу, добавив, что надеется, что сегодняшняя встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества.

«Между нашими странами существует сотрудничество в ряде сфер, особенно и в сфере строительства. Думаю, что необходимы общие подходы к определению уровня квалификации кадров, а также единые требования к подготовке специалистов. Общение молодых специалистов Армении и России может стать хорошим образцом в плане приобретения новых навыков и умений, особенно в сфере строительства и эксплуатации жилых домов. Должна отметить и то, что образовательные стандарты, согласно которым специалисты этой сферы проходят переподготовку в Армении и России, очень похожи», - сказала Жанна Андреасян.

Совместные программы помогут улучшить системы профессиональной переподготовки в странах Евразийского пространства, используя передовые критерии подготовки кадров.

Представитель Фонда содействия реформам жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ольга Гришина в свою очередь поблагодарила за теплый прием и отметила: «Для того, чтобы иметь профессионалов по самым востребованным специальностям в сфере жилищно-коммунальных услуг, мы, как представители российской государственной организации, предлагаем сотрудничество, благодаря которому старшие школы и колледжи РА смогут сотрудничать с сотнями колледжей РФ, где молодые люди проходят переподготовку на основе профессиональных критериев, особенно по специальностям «Эксплуатация гражданских зданий», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов» и др. ».

В конце встречи стороны договорились разработать карту сотрудничества для реализации совместно разрабатываемых программ.