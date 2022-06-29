На территории Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами

В Ереване 29, 30 июня и 1 июля, в вечерние часы в некоторых частях города возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в столице будет в пределах 33-35 градусов. 3-го, 4-го июля осадков не будет. В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем 29, 30 июня, после полудня и ночью с 1 по 4 июля в некоторых районах будут кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 17-22м/с. В Араратской долине в вечерние часы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Днем 29 и 30 июня температура воздуха в республике постепенно повысится на 2-3 градуса. В Лори, Тавуше, Сюнике и в Арцахе понизится на столько же.

В Арцахе 29 и 30 июня ожидается погода без осадков.