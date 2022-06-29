Ален Симонян принял посла Израиля в Армении

29 июня председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Армении Йоэля Лиона.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, Ален Симонян поздравил его с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Республике Армения, пожелав ему плодотворной деятельности.

«Посольства выступают краеугольным камнем развития двусторонних отношений. Уверен, что Ваша деятельность будет иметь действенное значение для армяно-израильских отношений и будет способствовать дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества», - отметил председатель НС.

На встрече в контексте межпарламентских связей была подчеркнута важность деятельности депутатских групп дружбы.

Обе стороны констатировали, что наличие историко-культурных связей и сходство судеб наших народов являются важными предпосылками для создания благоприятной атмосферы сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по установлению прочной стабильности в регионе.