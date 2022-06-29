Президент Индонезии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в среду в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент Видодо вместе с супругой на специальном поезде прибыли из Польши в Киев", - говорится в распространенном заявлении администрации индонезийского лидера. "Глава государства во второй половине дня встретится с Зеленским. Кроме того, вместе с супругой он посетит город Ирпень, а также ряд медицинских учреждений", - отмечается в сообщении.

Видодо, который стал первым лидером азиатских стран, посещающим Киев с февраля, "доставил на Украину гуманитарный груз", сообщили в администрации. Как ожидается, индонезийский президент, который является председателем в нынешнем году Группы двадцати, обсудит в Киеве возможности возобновления мирных переговоров, а также перспективы открытия коридоров для вывоза украинского зерна.

В рамках своего зарубежного турне Видодо также посетит Москву, где на 30 июня запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.