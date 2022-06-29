Между мэриями Еревана и Лиона подписан Меморандум о взаимопонимании

Отношения между городами Ереван и Лион, начавшиеся в 1992 году, перейдут на новый практический этап. Мэр Еревана Грачья Саркисян, находящийся в Лионе для участия в четвертом Форуме армяно-французского децентрализованного сотрудничества, встретился со своим коллегой Грегори Дусе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации мэрии Еревана.

Приветствуя членов ереванской делегации, мэр Лиона отметил, что Ереван среди городов-побратимов имеет для них особое значение. Грегори Дусе выразил уверенность, что форум откроет новые перспективы и возможности для перехода партнерства двух городов на новый практический этап.

«Уверен, что дружеские и партнерские отношения, установившиеся между нашими двумя городами, позволят реализовать новые взаимовыгодные проекты. Проблемы всех крупных городов практически одинаковы. Мы готовы помочь нашему партнеру Еревану на этапе реформ, поделившись нашим успешным опытом», - сказал мэр Лиона.

Выразив признательность за теплый прием и за приглашение, мэр Еревана, в свою очередь, отметил важность реализации предметных программ и обмена опытом.

«Для нас очень важно реализовать программы обмена опытом с Лионом в сфере управления городским хозяйством. Мы считаем, что у нас может быть конкретное сотрудничество в области транспорта, управления дорожным движением и градостроительства. Ереван действительно заинтересован в расширении и развитии армяно-французского децентрализованного сотрудничества, здесь мы видим большие перспективы. Сегодня мы участвуем в очередном форуме, который имеет большое значение с точки зрения установления и укрепления партнерских отношений между нашими городами », - сказал мэр Еревана и пригласил своего лионского коллегу посетить Ереван с взаимным визитом. Грачья Саркисян отметил, что это будет хороший повод для совместного обсуждения трехлетней программы, начинающейся в 2023 году.

В ходе официальной встречи между муниципалитетами Еревана и Лиона был подписан Меморандум о взаимопонимании. В подписанном документе стороны обязались объединить усилия в сфере образования, поддерживать развитие Французско-армянского центра профессионального обучения. В частности, будет реализована программа реорганизации Кампуса ремесел и квалификаций, которая позволит расширить строительные условия кампуса и воплотить в жизнь новые образовательные программы для профессий, востребованных на рынке труда.

Следует отметить, что в настоящее время около 200 студентов получают профессиональное образование во Французско-армянском центре профессионального обучения, а улучшение условий здания позволит принять больше молодых людей.