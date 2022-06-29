Белоруссия продлила до конца года эмбарго на ввоз западного продовольствия

Правительство Белоруссии продлило до 31 декабря 2022 года полугодовое эмбарго на импорт продовольственных товаров из недружественных стран, которое было введено в январе. Новое решение вступит в силу 30 июня. Как передает Арменпресс, об этом говорится в постановлении на национальном правовом интернет-портале.

При этом ограничения будут незначительно ослаблены. В частности, белорусским импортерам решили разрешить в следующие полгода ввозить из недружественных стран абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы, хурму.

С 1 января 2022 года под эмбарго попали 18 видов продовольственных товаров, в том числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

Сначала это решение касалось товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Примерно месяц спустя в перечень включили Лихтенштейн и Сербию.