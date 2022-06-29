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Белоруссия продлила до конца года эмбарго на ввоз западного продовольствия

Белоруссия продлила до конца года эмбарго на ввоз западного продовольствия

Правительство Белоруссии продлило до 31 декабря 2022 года полугодовое эмбарго на импорт продовольственных товаров из недружественных стран, которое было введено в январе. Новое решение вступит в силу 30 июня. Как передает Арменпресс, об этом говорится в постановлении на национальном правовом интернет-портале.

При этом ограничения будут незначительно ослаблены. В частности, белорусским импортерам решили разрешить в следующие полгода ввозить из недружественных стран абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы, хурму.

С 1 января 2022 года под эмбарго попали 18 видов продовольственных товаров, в том числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

Сначала это решение касалось товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Примерно месяц спустя в перечень включили Лихтенштейн и Сербию.


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