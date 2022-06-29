КГД Армении в рамках Закона «О безналичных операциях» будет осуществлять упрощенное администрирование

С 1 июля 2022 года вступает в силу Закон Республики Армения «О безналичных операциях», в рамках которого Комитет государственных доходов РА готов, в рамках возложенных на него полномочий, осуществлять надлежащий контроль.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, в случае возникновения объективных проблем (если таковые возникнут) администрирование не будет осуществляться, на начальном этапе комитет будет осуществлять упрощенное администрирование, направляя контроль в рисковые сферы в соответствии с разработанными критериями риска.

Комитет призывает налогоплательщиков принять все возможные меры для обеспечения выполнения требований, установленных Законом РА «О безналичных операциях».