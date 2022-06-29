Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС РФ Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс вновь открыта для всех видов транспортных средств.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает: на территории Армении все дороги проходимы.

В связи с повреждением моста на участке дороги М3 Лусагюх-Ерасхаун Армавирской области, движение на этом участке осуществляется одной полосой в двустороннем порядке.